Un llamativo y curioso récord logró Ashadh Ali durante el encuentro amistoso entre Maldivas y Seychelles. Y es que el seleccionado nacional y a su vez, ministro de Deporte de su país, consiguió transformarse en la expulsión más rápida del fútbol del sur de Asia.

El político ingresó en el minuto 92 para su combinado y apenas un minuto después, lanzó un vehemente codazo a un rival que le valió la tarjeta roja directa.

Una violenta acción que fue duramente criticada en redes sociales.

This is not football! This is not just football! @ashadh_ali u are a disgrace! 😡 pic.twitter.com/daOzHqN6pH

— Ameen Faisal (@Ameenfaisall) November 16, 2021