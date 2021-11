Este domingo, Zlatan Ibrahimovic fue el protagonista de una de las acciones más indignantes de la jornada. El delantero del Milan, que ingresó en los últimos minutos en la derrota de Suecia frente a España, no se midió y en un tiro de esquina, agredió fuertemente a César Azpilicueta por la espalda.

En los 92′ y antes de que se pateara el córner, el crack sueco embistió sin ninguna explicación al defensor del Chelsea, golpeándolo duramente con su hombro, provocando la caída del futbolista español, quien evidenció claros signos de dolor.

Zlatan floors Azpilicueta with “dark arts”! 😲

Ibrahimovic escaped punishment during the game but has since been banned from the first leg of Sweden’s World Cup play-off tie… pic.twitter.com/7YmEUK8l6i

