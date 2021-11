La agónica caída de Portugal ante Serbia (1-2) en Lisboa, que permitió la clasificación del elenco balcánico a Catar 2022 y dejó a los lusos en el repechaje, provocó el enfado del crack portugués Cristiano Ronaldo, quien se mostró visiblemente decepcionado tras el resultado.

Luego del pitazo final en el Estadio Da Luz, el delantero que milita en el Manchester United fue captado por las cámaras evidentemente molesto y exigiéndole explicaciones a su entrenador, Fernando Santos, quien se acercó a estrecharle la mano.

CR7 gesticuló y recriminó el planteamiento del estratega, quien se retiró rápidamente sin escuchar las quejas del ídolo del Real Madrid. Un momento que se volvió viral en redes sociales.

Cristiano Ronaldo visível irritado depois do jogo. Durante a partida, ele estava incomodando com o posicionamento da equipe, com a postura de Portugal e com as perdas de bola. Vídeo mostra essa irritação. pic.twitter.com/vFso9GPoNt

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) November 14, 2021