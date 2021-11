El lateral australiano del Adelaide United, Josh Cavallo, confesó que tiene miedo de asistir al Mundial de Catar 2022, luego de haberse declarado abiertamente homosexual.

En una conversación en el podcast ‘Today in Focus’ del medio británico The Guardian, el defensor de la Hyundai A-League reveló: “Leí algo sobre que Catar da la pena de muerte a la gente gay. Es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”.

“Esto me entristece, ya que al final el Mundial es en Catar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional“, sentenció.

El 26 de octubre de 2021, Cavallo, a través de un video de su propio club en redes sociales, reveló su orientación sexual, recibiendo un sinfín de comentarios positivos por parte del universo del fútbol y del deporte como Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Pau Gasol, entre otros.

“Hay gente que me ha hablado confidencialmente para decirme que estaban en la misma situación, y también son futbolistas profesionales”, sentenció el futbolista.