Como si su sueño se hubiese hecho realidad, Gustavo Poyet volvió a pisar una cancha en la Premier League, pero esta vez en un rol totalmente distinto; como analista post-partido en la popular señal inglesa Bein Sports.

La aparición del ex entrenador de Universidad Católica sorprendió a los usuarios en redes sociales, sobre todo chilenos, quienes rápidamente, compartieron el video hasta viralizarlo.

El sorpresivo momento se dio al término de la primera parte del encuentro entre Tottenham y Manchester United. Fue en ese instante cuando el uruguayo compartió conceptos y análisis de lo que, hasta ese minuto, era la victoria de los ‘Red Devils’ por la cuenta mínima.

HT: @SpursOfficial 0-1 @ManUtd

Gus Poyet reflects on that first half of action with @CarrieBrownTV!#beINPL #TOTMUN pic.twitter.com/GTioHzzR9U

