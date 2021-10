Un insólito momento se vivió durante la inapelable victoria 3-1 de la Lazio frente al Inter de Milán. ¿El protagonista? Luiz Felipe con una repudiable provocación en contra del volante argentino Joaquín Correa.

Mientras se disputaban los minutos finales del encuentro que, hasta los 90′, se mantenía 2-1 en favor del elenco romano, un gol de Milinkovic- Savic -que selló el triunfo de las ‘Águilas’- generó la euforia del zaguero brasileño.

El defensa de 24 años, luego de festejar junto a sus compañeros, tuvo un repentino momento de espontaneidad y se abalanzó a los hombros de su ex compañero, quien de manera obvia, no se tomó bien el provocativo gesto. ¿Resultado? Una acalorada discusión que terminó con Luiz Felipe expulsado.

FT:

Lazio 3-1 Inter

🟥 Luiz Felipe got after match red card for teasing his friend and former teammate Joaquin Correa. #LazioInter#SerieApic.twitter.com/d2fKEIhye5

— Molatsportgist 🇳🇬 (@chubbyMO_) October 16, 2021