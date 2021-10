Andros Townsend se convirtió en el gran protagonista en el duelo que enfrentó Everton como visita ante Manchester United. El volante inglés fue el autor del gol que selló el empate definitivo para los ‘Toffees’ y de paso, se dio la dicha de celebrarlo a lo Cristiano Ronaldo.

En el minuto 65 y mientras el marcador favorecía a los ‘Diablos Rojos’ en Old Trafford gracias al tanto de Anthony Martial, el ex Crystal Palace y Tottenham tuvo un mano a mano frente a David De Gea donde no perdonó. Lo que vino después, generó una ola de reacciones en redes sociales.

Un enloquecido Townsend se acercó corriendo al banderín del córner y ante la impávida mirada de la hinchada ‘red’, festejó la anotación con el tradicional movimiento y grito de ‘CR7’; el famoso ‘¡Siuuu!’.

A pesar de las entradas al terreno de juego del mismo Ronaldo, Jadon Sancho y Pogba en la segunda parte, el United no pudo llevarse los tres puntos, aunque queda en una buena posición en la Premier League, previo al parón internacional; 3er lugar con 14 puntos.

Luego de la fecha FIFA, el próximo partido del elenco dirigido por Ole Gunnar Solskjaer será el sábado 16 de octubre ante Leicester. En tanto, Everton se medirá un día después frente a West Ham.