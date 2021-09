El futbolista francés Jean Paul N’Djoli atraviesa un duro e insólito momento en España; acusa haber sido engañado por el Rayo Vallecano y que luego de denunciar haber sido forzado a jugar gratis, vive un calvario en tierras madrileñas.

N’Djoli dejó Francia para aventurarse en su nuevo desafío en la filial del Rayo tras su buen rendimiento en Évreux Football Club 27. Sin embargo, nunca imaginó el futuro que le esperaba.

El delantero de 20 años relata que directivos españoles arribaron a su ciudad en julio para presentarle una oferta formal donde habría puesto su firma. Los reclutadores de ‘La Franja’ le comunicaron a N’Djoli que la copia llegaría a sus manos días después de integrarse a pretemporada, no obstante, el contrato firmado nunca llegó.

Según informó Diario AS (España), el ariete francés cumplió realizando la pretemporada e incluso, llegó a jugar y marcar goles en sus primeros partidos oficiales con el Rayo Vallecano B. El 17 de agosto habría llegado recién el contrato, pero con un sinfín de modificaciones que Jean Paul nunca acordó.

Tras leer el nuevo acuerdo se percató que le ofrecían menos de la mitad del dinero pactado desde un principio, además de duplicar su valor de salida acordado, por lo que decidió no poner su firma en el nuevo contrato y denunciar su situación a los medios de comunicación españoles.

Una decisión que le acabaría costando caro, ya que tras la denuncia pública, la institución le prohibió todo vínculo con el club y le negó los entrenamientos.

“Me gustaría sobre todo entender por qué. ¿Por qué me han propuesto un primer contrato y después de un mes otro diferente? Sin ni siquiera decirme que no había sido firmado por su parte. ¿Por qué me dejan así un mes, jugando, conociendo a todo el mundo de la plantilla, incluso marcando goles? Sin ni siquiera poder hablar de eso con ellos”, expresó con sumo dolor N’Djoli en una entrevista con El Larguero.

El futbolista se mantuvo 60 días sin cobrar y sin contrato alguno, por lo que tampoco cuenta con seguro médico. Por otra parte, el calvario de Jean Paul no es sólo en lo futbolístico, ya que también reveló que vive en precarias condiciones por culpa del club.

“En el apartamento somos siete para cuatro habitaciones. Hay dos baños, pero sólo funciona uno. Hay un baño para siete jugadores que entrenamos a la misma hora. En dos de las habitaciones no hay ni cama, sólo hay un colchón”, relató.

Alejado de su familia y sin dinero, Jean Paul contó que “tenemos un sofá en el salón, pero no nos podemos ni sentar porque hay agujeros por todo el sofá. El club no paga a la persona que viene a cocinar y a limpiar, entonces tampoco hace la compra porque no la pagan. Lógicamente, no va a trabajar gratis para nosotros. Pagamos nuestra propia comida con el dinero que nos dan nuestras familias. A los más jóvenes tratamos de ayudarlos entre todos“.

Cabe consignar que hasta la fecha, desde la institución no se han manifestado respecto de esta denigrante situación que vive un futbolista que abandonó su país para representar al cuestionado club.