El ex delantero de la Selección Peruana, Andrés ‘Balán’ Gonzáles, palpitó el duelo que enfrentará la ‘Bicolor’ en Lima ante ‘La Roja’, en el primer partido de la triple fecha de octubre de las Clasificatorias de la Conmebol para el Mundial de Catar 2022, asegurando que la defensa chilena buscará “romper” a sus dos máximas figuras; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

En una entrevista concedida al medio deportivo Trome, el ex goleador de Universitario y Alianza Lima, aseguró que Perú le dará ventaja a Chile si ingresa con Farfán y Guerrero en el once titular.

“Farfán no está al 100%. Las Eliminatorias no es un torneo como el campeonato local. No desmerezco, pues es un mérito enorme el esfuerzo hecho por Jefferson, pero lo van a matar al chico. Hacerlo jugar al 50% es exponerlo o regalarlo”, arrancó Gonzáles en su análisis.

Básicamente, ‘Balán’ puntualizó que la rudeza de la zaga chilena, haría pasar un mal rato al elenco dirigido por Ricardo Gareca, advirtiendo que “los chilenos saben que no le pueden entrar a ‘media caña’, porque Jefferson te pinta la cara y te hace el gol. Así que van a ir a romperlo. En una pelota dividida con Paolo Guerrero, cualquier defensor chileno se lo va a querer comer”.

Sin embargo, el ex referente del elenco inca aconsejó al ‘Tigre’ y dio a conocer su opción en el ataque peruano.

“Gianluca Lapadula tiene que jugar Respeto mucho lo que significa Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, pero hoy en día Lapadula es el que tiene que ser titular. Juntos no los veo, sería dar un poco de ventaja”, sentenció.

Cabe consignar que el trascendental cotejo entre Perú y Chile se disputará en Lima, el próximo jueves 7 de octubre desde las 22:00 horas.