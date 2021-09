Este sábado, un surrealista momento se vivió en una nueva jornada de la Championship de Inglaterra en el duelo entre Luton Town y Swansea City, cuando un jugador del elenco naranja pateó a un rival sin balón y sólo recibió tarjeta amarilla.

Mientras el elenco local se imponía 3-0 en el primer tiempo, a Henri Lansbury se le salió la cadena y pegó una violenta patada a Ryan Manning, cuando esté se le cruzó al momento de ejecutar un tiro libre, dejándolo con claros signos de dolor en el césped.

Sin embargo, lo peor vino segundos después; el árbitro considero que la falta no era para expulsión y sólo le mostró la amarilla.

Una escandalosa imagen que ha dado la vuelta al mundo por el nivel de agresividad y el irrisorio castigo recibido por parte del juez principal.

Decision: Yellow card…😳⚠

Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? 🤯 pic.twitter.com/jzRIpbNeCa

— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 18, 2021