Este domingo, se abrió el telón de una polémica triple fecha de las Clasificatorias de la Conmebol para el Mundial de Catar 2022. Una jornada marcada, en su previa, por la negativa de los clubes de la Premier League de facilitar a sus jugadores.

En primera instancia, Bolivia y Colombia se enfrentaron en el Hernando Siles, donde los ‘altiplánicos’ rescataron un punto y momentáneamente, escalan a la octava posición. En tanto, el gol de Roger Martínez no le bastó a los dirigidos por Reinaldo Rueda que, a la espera de los demás resultados, se ubica en el cuarto lugar.

Le siguió el valioso triunfo de Ecuador ante Paraguay en condición de local. La ‘Tricolor’ sigue firme en su lucha por clasificar a Catar, siendo el principal escolta de Brasil (1°) y Argentina (2°) con doce puntos. Los comandados por el ‘Toto’ Berizzo son sextos con siete unidades.

A la espera de los resultados del Venezuela vs. Argentina, Chile vs. Brasil y Perú vs. Uruguay, así marcha la tabla de posiciones rumbo a la próxima Copa del Mundo.

1. Brasil | 18 pts. | 6 PJ | +14 DG

2. Argentina | 13 | 6 PJ | +4 DG

3. Ecuador | 12 | 7 PJ | +6 DG

4. Colombia | 9 | 7 PJ | -2 DG

5. Uruguay | 8 | 6 PJ | 0 DG

6. Paraguay | 7 | 7 PJ | -3 DG

7. Chile | 6 | 6 PJ | 0 DG

8. Bolivia | 6 | 7 PJ | -5 DG

9. Venezuela | 5 | 6 PJ | -6 DG

10. Perú | 4 | 6 PJ | -8 DG