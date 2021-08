Sin quererlo, Kylian Mbappé protagonizó un tenso momento en la previa del partido entre el París Saint-Germain y Racing Club de Estrasburgo en el Parque de los Príncipes, luego de ser abucheado por su propia afición.

La llegada del astro argentino Lionel Messi hizo que el PSG organizara una espectacular fiesta para presentar a sus nuevos refuerzos y a su plantel de cara a la temporada 2021-2022. Un magno evento que se llevó a cabo en la antesala de la segunda fecha de la Ligue 1 y que a pesar de las expectativas generadas, no estuvo exenta de polémica.

Tras la presentación de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi y de la ‘Pulga’, se mostró en las pantallas del estadio la alineación titular para el duelo ante el elenco de Estrasburgo y justo en el instante cuando apareció el rostro de Mbappé, los fanáticos parisinos decidieron comenzar a pifiar fuertemente al delantero, logrando acallar un puñado de tibios aplausos y la voz del locutor.

Kylian Mbappé’s name is announced over the tannoy at the Parc des Princes. Sounds like boos & whistles from the crowd 😬pic.twitter.com/V9YZlo1dQL

