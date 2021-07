Le dieron con todo al DT. Los hinchas de Universidad Católica arremetieron este miércoles contra el estratega Gustavo Poyet.

Todo por la eliminación del cuadro ‘cruzado’ a manos del Palmeiras de Brasil, en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El representante chileno, que había perdido la semana pasada por la cuenta mínima en San Carlos, esta vez volvió a perder en suelo brasileño, dejando una opaca imagen.

El adiós al torneo provocó la furia de los hinchas, que no tuvieron piedad con el entrenador que arribó esta temporada.

“Vino Beñat y nos hizo sólidos en defensa, Quinteros nos entregó ataque y nos equilibró, Holan generó mecanismos de ataque y finalmente Poyet agarró todo y lo hizo mierda”, “Ni ganas de clasificar tiene Poyet”, “es puro humo”, “en 6 meses mató al equipo!” y “No es quedar eliminados, no es perder partidos, el problema es que no jugamos a nada!”, fueron algunas de las publicaciones.

Recordemos que Católica ya había quedado eliminado de la Copa Chile, por lo que ahora solo le resta concentrarse en el Campeonato Nacional, donde marcha a un punto de los líderes Unión La Calera y Audax Italiano.

Ahora la UC piensa en su duelo del próximo domingo ante O’Higgins en la precordillera.

No es quedar eliminados, no es perder partidos, el problema es que no jugamos a nada! Poyet sinvergüenza ten dignidad y renuncia!

— PASB (@PASB1980) July 21, 2021