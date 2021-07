Universidad Católica se fue al descanso cayendo 1-0 ante Palmeiras, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un gol de Marcos Rocha, a los 35 minutos, puso en aprietos al elenco dirigido por Gustavo Poyet, que llegó hasta Sao Paulo con la misión de revertir el 0-1 en la ida.

A ‘La Franja’ se le vio incómoda en el Allianz Parque, acercándose al arco rival solo con balones detenidos.

Por lo anterior, los hinchas cruzados se agolparon en redes sociales para criticar a uno de sus jugadores: Alfonso Parot. El lateral poco ha podido hacer ante el ‘Verdao’ y, a los 29 minutos, se ganó la cartulina amarilla.

No importa usando leas esto. #LosCruzados

Parot no esta ni para campeonato nacional.

Ambos laterales de la UC no tienen un nivel internacional.

Prefiero a un sub 16 a parot y cornejo la csm

No voy a decir nada sobre Parot, ya no es necesario xd, no importa cuando lo leas. #LosCruzados

— Pablo⁵ 🥵 (@PabloFdez92) July 21, 2021