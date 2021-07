El portero Emiliano Martínez fue clave para Argentina y la obtención del título de la Copa América 2021, obtenida ante Brasil en el Maracaná.

Y una de las imágenes más comentadas del arquero fue su actuación en la tanda de penales contra Colombia, en las semifinales del torneo, incluyendo sus provocaciones a jugadores ‘cafetaleros’.

“Mirá que está un poquito adelante la pelota. Sí, sí, hacete el boludo, ya te conozco a vos, te gusta. Te reís de los nervios. Mirá que te como hermano, mirá que te como hermano”, le dijo ‘Dibu’ Martínez, por ejemplo, a Yerry Mina.

Esos dichos escandalizaron a varios, que considerando una falta de respeto -e incluso causante de expulsión- las palabras del portero hacia sus rivales.

Y ahora, consultado por el tema, fue el propio ‘Dibu’ quien recordó el momento y comentó sus provocaciones durante la Copa América.

“Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo: ‘Discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido’. Él me contestó, todo muy profesional”, aseguró Martínez, a Olé.

Consultado por quienes criticaron su actuar, ‘Dibu’ señaló que “me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad. Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar”.

“Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero”, agregó el guardametas.

Por último, Martínez rememoró que “el festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”.