Luego de diez años en la Premier League, Olivier Giroud tendría todo acordado para convertirse en flamante refuerzo del Milan para la temporada 2021-2022.

Así lo informó el destacado periodista italiano especialista en fichajes europeos, Fabrizio Romano, quien aseguró que el delantero francés firmará un contrato hasta 2023 con la institución ‘rossoneri’.

Tras los constantes rumores que comenzaron a circular en distintos medios de comunicación, este viernes, se vio al campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 en tierras italianas con una mascarilla oficial de la escuadra dirigida por Stefano Pioli.

Olivier Giroud is in Italy to complete a move to AC Milan after nine years in London 📸 pic.twitter.com/AvoutJa3rR

— B/R Football (@brfootball) July 16, 2021