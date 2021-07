A pesar de ser castigados por la UEFA tras el encuentro ante Dinamarca, los hinchas de la Selección Inglesa volvieron a hacer de las suyas en la previa de la final de la Eurocopa, en donde se enfrentan a Italia.

La fanaticada de los ‘Three Lions’, además de realizar disturbios en las cercanías de Wembley, ingresaron agresivamente sin entradas y realizando destrozos en el templo del fútbol inglés.

Unas imágenes que no han tardado en dar la vuelta al mundo en redes sociales y que tienen a los ‘hooligans’ nuevamente en el ojo del huracán.

Utter thuggery from English fans.. This is inside Wembley. Anyone who throws a kick at someone’s head when they’re on the ground should be arrested for attempted murder! pic.twitter.com/mx4ZjDwJR3

— Jim Sheridan (@Jim_Sheridan) July 11, 2021