Marcelo Bielsa no descansa y ya comienza a armar el plantel del Leeds United de cara a la temporada 2021-2022. El entrenador argentino buscará igualar e incluso, mejorar la última campaña de los ‘whites’, en donde finalizaron en el noveno lugar de la tabla.

Es por esto que el ex estratega de la Selección Chilena y quien consiguió ascender con la escuadra inglesa comenzó a moverse en el mercado de pases europeo.

Así lo informó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter, quien aseguró que el Leeds habría cerrado el fichaje del lateral del Barcelona; Junior Firpo.

Leeds are set to sign Junior Firpo from Barcelona, confirmed. The agreement will be completed for €15m + add ons, final details then deal done. 🚨 #LUFC #FCB

AC Milan are currently out of the race as Barça prefer to sell Firpo on permanent deal, as reported by @tjuanmarti.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2021