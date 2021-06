Tras la obtención de la Serie A, distintos futbolistas del Inter de Milán se han convertido en objetos de deseo para los grandes de Europa durante este mercado de pases. Es el caso de Achraf Hakimi, quien pasó de coquetear con el Chelsea a cerrar un acuerdo con el Paris Saint-Germain.

Así lo informó el periodista deportivo italiano, Fabrizio Romano, en su cuenta de Twitter. El comunicador especialista en fichajes del ‘Viejo Continente’ señaló que el elenco ‘neroazzurri’ habría aceptado una oferta de 60 millones de euros más 10 en variables.

Achraf Hakimi to Paris Saint-Germain, here we go! Agreement reached tonight – medicals next week. Contract until June 2026. 🔴🔵 #PSG

Inter will receive €60m + €10m add ons. Chelsea never made an official bid, only talks. 🇲🇦 #CFC

Donnarumma and Hakimi will be announced soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2021