Este viernes se disputará uno de los duelos más atractivos y esperados de la presente edición de la Eurocopa.

Esto cuando se enfrenten en Wembley, desde las 15:00 horas, los representativos de Inglaterra y Escocia. Todo un clásico.

Los fanáticos escoceses han llenado de ‘color’ la previa, transformándose en una auténtica ‘marea azul’ que recorre las calles y bares de Londres.

Como era de esperar, las burlas tampoco han faltado. Y para ello, los ‘azules’ han apelado a un sudamericano como protagonista: Diego Armando Maradona.

Canciones sobre cómo “Diego sacó con su mano a los ingleses”, camisetas de Escocia con la frase “la mano de Dios” y caretas del ídolo argentino se vienen tomando la antesala del juego desde hace ya varios días.

You put your left hand in,

You put your left hand out,

You put your left hand in and you shake it all about,

You do the hokey cokey and you score a goal,

That's what it's all about,

Oh, Diego Maradona,

He put the English out

Gloria y loor para Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿.pic.twitter.com/JnKy69aRoX

— Juan Manuel D'Angelo (AKA Futboltrotters) (@DangeloFut) June 17, 2021