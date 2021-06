¿La gran Cristiano Ronaldo? El delantero francés, Paul Pogba, imitó el gesto que un día antes hizo CR7 y escondió en conferencia de prensa una botella de cerveza Heineken, principal auspiciador de la Eurocopa.

Ayer, tras la victoria de Francia sobre Alemania por 1-0, el jugador acudió a la sala de prensa para atender a los periodistas.

Al llegar, se acomodó y dejó en su lugar unas botellas de Coca Cola. Sin embargo, no hizo lo mismo con una de Heineken, pues la miró, la tomó y la escondió bajo el mesón.

Sin embargo, Pogba recibió minutos antes el premio a MVP del partido que otorga precisamente Heineken, y posó con el trofeo.

Señalar que el volante del Manchester United se convirtió al Islam, y en esa religión está prohibido el consumo de alcohol, por lo que sugesto puede haber estado relacionado a eso.

Lo que sí se tiene claro es que en solo dos días, los principales auspiciadores de la Eurocopa se han visto afectados públicamente por estos gestos.

🌟 Paul Pogba scoops the prize after an impressive display in Munich 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ayaDQu0tKP

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021