Las principales figuras del fútbol mundial se unen tras la trágica situación vivida por Christian Eriksen. El volante sufrió un desvanecimiento en pleno partido entre Dinamarca y Finladia, duelo válido por la fase de grupos de la Eurocopa.

Fueron varios minutos en los que Eriksen permaneció inconsciente en el césped de Copenhague ante las miradas impávidas de los jugadores finlandeses, jueces, espectadores y de sus compañeros de selección.

UEFA decidió suspender el encuentro tras esta emergencia médica, mientras el futbolista del Inter de Milán era trasladado al centro asistencial más cercano al ser retirado despierto y en camilla.

Sin embargo, tras la información positiva de la evolución del ex Tottenham, la organización decidió reaunudar el cotejo.

Tanto los clubes donde tuvo pasos el crack danés, como distintos cracks del fútbol y de ‘La Roja’, desearon una pronta recuperación y manifestaron todo su apoyo en redes sociales al ‘Chris’.

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! 🙏🏻 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 12, 2021

🇩🇰🙏🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) June 12, 2021

El fútbol mundial está contigo#FuerzaEriksen 🙏🇩🇰 — Selección Chilena (@LaRoja) June 12, 2021

Shocked with the news received, I send you a lot of strength and my prayers for you 🙏🏾💔😞😭 #prayforyou #comeonEriksen — achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021