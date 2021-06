El compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán, Christian Eriksen, preocupó al mundo fútbol este sábado.

El jugador se desvaneció en pleno partido tras ir a por balón y permaneció desmayado por varios minutos en el terreno de juego, en el duelo que enfrentaba a Dinamarca ante Finlandia por la Eurocopa.

La trágica situación que enmudeció y conmocionó a los asistentes en el Estadio Parken en Copenhague, recinto donde se juegan algunos partidos de local de la selección escandinava.

Tanto los futbolistas como los jueces del cotejo hicieron abandono de la cancha, mientras el cuerpo médico, tras recibir RCP en plena cancha, fue llevado de urgencia al centro asistencial más cercano.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021