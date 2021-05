Este sábado 29 de mayo de 2021 fue un día histórico para el Chelsea. Los ‘blues’ levantaron su segunda Champions League de la historia al imponerse por la cuenta mínima frente al Manchester City.

Un acontecimiento que uno de sus ex jugadores no quiso perderse; Michael Ballack. El alemán fue sorprendido en un club nocturno de Ibiza viendo la histórica final.

A pesar de estar en medio de un desfile y mientras dos bailarines eran aplaudidas por los presentes tras realizar movimientos extravagantes, Ballack prefirió instalarse en una mesa con su celular para ver a su ex equipo. Un video que compartió a modelo turca, Seyma Subasi, y que rápidamente se transformó en viral.

Michael Ballack only had one thing on his mind tonight. 🤣 ⚽️ pic.twitter.com/ioHPLY7qTK

