Este sábado, se disputó el denominado ‘partido más caro del mundo’ en Wembley. Un duelo que confirmó al último ascendido a Premier League; Brentford Football Club.

Los playoffs de ascenso hicieron justicia a un elenco que finalizó en el tercer lugar de la tabla de clasificación de la Championship y quienes se llevaron la victoria en la final frente a Swansea por un marcador de 2-0.

Desde los diez minutos, las ‘abejas’ ya controlaban el encuentro tras la anotación de Iván Toney desde los doce pasos. En los 20′, el danés Emiliano Marcondes estiró la cifra y que, a la postre, sería el resultado final.

La última vez que el Brentford participó en la máxima categoría del fútbol inglés fue en 1947 y 74 años más tarde, de la mano de Thomas Frank, vuelve a Premier League.

