La temporada 2020-2021 para Leeds United y Marcelo Bielsa será recordada por un largo tiempo. Luego de pasar 16 años en la segunda división inglesa, los ‘whites’ finalizaron en el noveno lugar de la tabla en su regreso a Premier League.

Este domingo se disputó la última fecha del fútbol inglés y los dirigidos por el ‘Loco’ se enfrentaron en el Elland Road al West Brom. Un partido que se decantó para los locales, quienes se impusieron por 3-1.

🙌 What a way to end the season!

— Leeds United (@LUFC) May 23, 2021