La era de Sergio Agüero en Premier League con el Manchester City acaba de finalizar. El ‘Kun’ disputó su último partido de liga con el elenco ‘citizen’ y se despidió a lo grande; anotó un doblete frente a Everton.

Los actuales campeones enfrentaron, en condición de local, al conjunto de la ciudad de Liverpool por la última fecha del fútbol inglés. ¿El resultado? Un inapelable 5-0 en favor de los dirigidos por Pep Guardiola.

A pesar de la fantástica exhibición de buen fútbol, el momento del partido se vivió en el minuto 65, momento en el que el delantero argentino saltó al terreno de juego en reemplazo de Riyad Mahrez bajo los aplausos de los aficionados en el Estadio Ciudad de Manchester.

El broche de oro no tardó en llegar. Sólo seis minutos en el campo le bastaron para anotar lo que en ese momento, significaba el 4-0 para el City. No obstante, el futbolista-youtuber puso la guinda de la torta a su legendaria carrera en Inglaterra anotando su doblete en el minuto 76.

FULL-TIME | What more can we say?

Thank you so much, @aguerosergiokun! 💙

🔷 5-0 ⚫️ #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/bfz6rkjTDt

— Manchester City (@ManCity) May 23, 2021