Gabriel Arias volvió a ser protagonista en una jornada del fútbol argentino. El portero chileno fue fundamental en la victoria por penales de Racing Club ante Vélez Sarsfield, en un duelo válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina.

Luego de que durante los 90 minutos ninguno de los equipos pudo sacarse ventaja, llegarían los penales. Arias logró atajar uno de ellos y Enzo Copetti convirtió el gol del triunfo. Eugenio Mena también fue titular durante todo el cotejo.

El guardameta no sólo fue protagonista al tapar uno de los tiros en la tanda de penales, sino que también tras una notable tapada en el minuto 31 de partido. Una intervención que no dejó a los dirigidos por Mauricio Pellegrino abrir el marcador.

La victoria permite a la ‘Academia’ alcanzar las semifinales de la copa, en una ronda donde se medirán al ganador entre Boca Juniors y River Plate.

Por otra parte, el estratega de Racing y ex entrenador de la Selección Chilena, Juan Antonio Pizzi, se mostró feliz por la victoria y recalcó que “los resultados a veces son buenos y a veces no tanto, pero nadie le puede decir a mis jugadores y a mí que no nos esforzamos para conseguir las cosas”.