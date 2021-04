Leeds va por otro golpe en la Premier League. El elenco dirigido por Marcelo Bielsa se encuentra recibiendo al escolta del torneo; Manchester United.

Los ‘diablos rojos’ afrontan el partido con la necesidad de ganar para seguir con chances en su lucha por el título inglés. En tanto, los ‘whites’ mantienen la esperanza de ingresar a zona de clasificación europea.

El once inicial de cada equipo puedes verlo a continuación:

📋 Marcelo names an unchanged side to the one that drew against Liverpool, but Summerville and Greenwood feature on the bench

— Leeds United (@LUFC) April 25, 2021