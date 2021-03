Tras el encuentro en el que Croacia venció por la cuenta mínima a Chipre, Luka Modric pasó a la historia del fútbol croata.

El futbolista del Real Madrid y capitán de su selección, superó a Darijo Srna como el jugador con más partidos como internacional con 135 partidos.

Al finalizar el duelo, la Federación Croata de Fútbol decidió homenajear a Modric con un video que presentaron delante de todos los integrantes del equipo. El crack mundial no pudo contener las lágrimas, así lo mostró la federación en una publicación en sus redes sociales.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb

— HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021