A casi cuatro meses de la muerte de Diego Armando Maradona en Argentina, una nueva investigación periodística remeció suelo trasandino.

Un reportaje denominado “Con el enemigo en casa” del canal Telefe, reveló videos y audios inéditos del ’10’ y el entorno que, supuestamente, lo cuidaba tras la operación.

Uno de los protagonistas es Carlos Ibañez, más conocido como ‘Charly’, quien se transformó en prácticamente la ‘mano derecha’ del ‘Pelusa’ en su último tiempo. ¿El motivo? Le decía “sí” a todo lo que el ‘Pelusa’ pedía, siendo sindicado como responsable que el argentino haya pasado varios de sus días de posoperatorio “borracho” y sin completar su recuperación con el kinesiólogo.

‘Charly’ hoy está siendo estudiado por la Justicia por unos audios donde los especialistas médicos admiten estar al tanto de su mal cuidado. Los especialistas, con doctor Luque a la cabeza, se muestran superados por la situación y hasta profetizan que Maradona podría morir de un “paro”.

“Hoy después de la comida se tomó media copita y ahora después de la cena, media copita más. Se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y quedó knockout. Se fumó un fasito y quedó dormido. Un señor inglés, doc. Venimos genial”, dice ‘Charly’.

Luque, por su parte, le contesta que “de última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca. Y además si está todo el día así, en serio, se puede morir. Puede hacer paro cardiorespiratorio. Se pasa un poco y no hay vuelta atrás”.

Uno de los más críticos del ‘cuidador’ de Maradona fue Nicolás Taffarel, kinesiólogo de Diego, quien le reclama a Luque que “el problema es que Charly le da las pastillas dos veces. Diego le dice ‘dame cuatro pastillas rosas y le da cuatro pastillas’”.

“Quieren que se mame el chabón, ¿me entendés? Porque se mama y duerme 3, 4 horas y estos locos descansan”, dice Nicolás Taffarel.

Luque, en tanto, responde que “es una locura. Decime vos: ¿Cómo lo podemos cortar eso? No se puede, como que no tiene solución. Estoy con él porque lo quiero, pero ni siquiera me favorece como médico… la imagen que da. Está todo el día borracho”.

“Yo le dije: ‘Mira Diego, te vas a morir. Así te va a morir de un paro cardiorespitario, porque cuando tomas pastillas para dormir también tomas alcohol’. Y me dijo ‘Tordo, te la voy a hacer corta. Toda mi vida me sacrifiqué. Dejáme tranquilo’. ¿Qué le voy a decir? Tiene razón”, concluye.