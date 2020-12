El portugués Carlos Queiroz dejó de ser el pasado martes el técnico de la Selección Colombia, luego de una pobrísima campaña en las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

4 puntos en igual cantidad de partidos, además de las goleadas 0-3 ante Uruguay en Barranquilla y 1-6 contra Ecuador en Quito, le terminaron pasando la cuenta al ahora ex DT de los ‘cafetaleros’.

Pero ahora, según reveló el medio colombiano Blu Radio, roces con el volante James Rodríguez habrían sido el gran detonante de la salida de Queiroz.

“La relación, o al menos la confianza, después de que le entregará el número 10 a Steven Alzate, no fue buena”, afirmó el periodista Javier Hernández Bonnet en el citado medio.

La situación se vivió en noviembre de 2019, cuando Colombia enfrentó a Ecuador en un duelo amistoso y el atacante del Brighton portó la 10. Mientras, Rodríguez quedó al margen por problemas físicos.

“Si a eso le sumas otras cosas, como cuando después de una conferencia Queiroz dice ‘a mi no me contratan para llorar sino para encontrar soluciones’, me parece que desde las declaraciones, la postura y las actitudes, los entrenadores demuestran más o menos el cuidado que tienen ante las figuras”, agregó a la discusión Juan José Buscalia.

Colombia intentará reponerse en las Clasificatorias cuando, en marzo de 2021, deba recibir al puntero Brasil.