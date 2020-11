La muerte de Diego Armando Maradona sigue dando vueltas en Argentina, donde cada día surgen nuevos antecedentes relacionados a su fallecimiento o los últimos días que el ’10’ estuvo con vida.

En ese escenario, según replica el portal Infobae, fue filtrado el último audio que el ‘Pibe de Oro’ envió en vida, a través de WhatsApp.

Se trata de un mensaje que le mandó a Mario Baudry, actual novio de Verónica Ojeda, expareja de Maradona. En él, el ‘Pelusa’ habla sobre cómo ve a la mujer y le pide un sincero encargo respecto a su hijo.

“Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos. Cuídala mucho y, de paso, me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, se entiende en la grabación.

“Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, agregó el ’10’.

Maradona, cabe mencionar, se refiere en el audio a Diego Fernando, su hijo de 7 años que tuvo con Ojeda en 2013.