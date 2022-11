Manuel Pellegrini se encuentra por estos días en Chile, para enfrentar junto a su Real Betis, el Triangular organizado en su gira por Sudamérica, en donde ya se enfrentó a River Plate y cayó por goleada en el estadio Malvinas de Argentina.

Ahora, es el turno de ver acción en el recinto Ester Roa de Concepción, ante el flamante campeón del torneo nacional, Colo Colo. No obstante, antes del interesante encuentro entre el cuadro andaluz y el ‘Cacique’, el ingeniero Pellegrini, debió enfrentar la conferencia de prensa, en donde lanzó importantes frases.

En el inicio de la rueda de prensa ante los medios, el experimentado estratega, manifestó lo que le produce retornar a Chile, esta vez, con el Betis.

Con relación a esto, Pellegrini destacó: “Para mí volver a Chile significa siempre algo especial, el mismo hecho de haber estado 23 campañas seguidas en el extranjero es una motivación, por eso he vuelto tan poco, me produce felicidad el poder estar tantas temporadas afuera”.

Posteriormente, habló sobre el Mundial de Qatar, donde reveló a sus favoritos para quedarse con el cetro internacional. “No estando Chile, mi segundo deseo es que lo ganen las selecciones de los países donde he trabajado. Estuve en España, Inglaterra, Argentina, Ecuador, así que cualquiera de esos equipos me pondría muy feliz de que fueran campeones”, comentó.

Sin embargo, puntualizó a dos naciones que para él, corren con ventaja en la cita planetaria de Medio Oriente, al sentenciar que “hay una realidad futbolística donde siempre Brasil y Francia siempre están ahí metidos y que son las dos selecciones más potentes y además siempre aparece un candidato oculto”.

Por otra parte, lamentó no haber dirigido más jugadores chilenos en el extranjero, al declarar que “me hubiera encantado dirigir a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, jugadores que tienen una trayectoria muy difícil de asimilar o copiar para alguien considerado que jugaron en los clubes más grandes de Europa”.

¿Posible futuro con La Roja?

Otras de las grandes incógnitas que se le consultó al Ingeniero fue sobre ser opción en algún proceso mundialista con la selección nacional, donde enfatizó que “a mí me gustaría muchísimo dirigir a La Roja en un Mundial. He tenido la oportunidad de dirigir en Copa Libertadores, en Champions, en Copa de Europa, distintas ligas, pero lo único que no he podido dirigir es en un Mundial”.

“Cuando haya una directiva que pueda plantearse un desarrollo del fútbol con planes claros, inversiones, a mí me encantaría estar a cargo de un proyecto serio”, cerró.

Por último, aseguró que su compromiso hoy es 100% con el cuadro español, al indica que “por ahora, como digo, hay un técnico en la selección nacional que está recién empezando y ojalá le vaya muy bien, por otro lado, tengo contrato con el Real Betis hasta el 2025 y pretendo cumplirlo”.

“El futuro es muy difícil adivinarlo, pero por supuesto me gustaría muchísimo aportar al fútbol nacional”, finalizó.

Con esto, se comienza a programar todo para que los ‘Verdiblancos’ y los ‘albos’ den inicio al duelo pactado para el miércoles 16 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Este Roa de Concepción.

Recordar también, que se disputará la vuelta del compromiso entre ambos el sábado 19 a las 17:00 horas en el estadio Sausalito.