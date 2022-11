En la jornada de día domingo en La Liga, se vivió un intenso duelo entre el Real Betis y Sevilla, partido que terminó igualado a 1, pero que dejó varias polémicas, ya que hubieron 3 expulsados y ahora, revelaron que ambos planteles protagonizaron altercados en el túnel, luego de finalizar el compromiso.

Quien comentó esto, fue el árbitro del partido, José María Sánchez Martínez, quien en su informe, contó los incidentes sucedidos cuando los equipos se retiraban a sus respectivos camarines.

Parte de lo redactado por por el umpire del encuentro, que expulsó a 3 jugadores, se revela que “una vez finalizado el encuentro y cuando nos encontrábamos en nuestro vestuario se produjo un altercado en el túnel de vestuarios entre jugadores y técnicos de ambos equipos”.

“Al salir de nuestro vestuario para comprobar que estaba ocurriendo, ambos equipos se retiraron a sus respectivos camarines, no pudiendo identificar a los iniciadores del altercado”, agregó.

Además, destacó que “solicitamos la presencia del coordinador de seguridad, él cual nos indicó que no ha podido identificar a ninguna persona implicada”.

Más incidentes

No obstante, no fue el único problema que se generó luego del compromiso, ya que Sevilla, lanzó un comunicado en su cuenta de Twitter, donde anuncian que denunciarán uno de los lienzos que desplegaron en las gradas, hinchas del Betis, argumentando que fue “inadmisible, porque no sólo incita a la violencia, sino que hace apología de la misma”.

En lo redactado por la dirigencia del cuadro dirigido por Jorge Sampaoli, se detalla que “Sevilla informa de que va a denunciar, ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, el lienzo exhibido este pasado domingo en la grada de Gol Sur del Estadio Benito Villamarín en la previa del Gran Derbi ante el Real Betis”.

“Se entiende que por que no solo incita a la violencia, sino que además hace apología de la misma, frivolizando con los graves hechos acontecidos en el anterior derbi disputado en dicho estadio en el partido copero entre ambos equipos celebrado el pasado 15 de enero”, enfatizaron”.

Por otra parte, el Real Betis, lanzó una nueva prohibición contra el director deportivo de los ‘Nervionenses’, Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como ‘Monchi’, quien no podrá ir más al palco del estadio Benito Villamarín, debido a que desde la dirigencia ‘Heliopolitana’ entienden que incita a la violencia.