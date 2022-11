En la jornada de día domingo, se vivió un eléctrico clásico en Andalucía, entre el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Sevilla de Jorge Sampaoli. Un duelo muy intensó, que finalizó con 3 expulsados y con una agónica igualdad.

Con el gol en contra de Jesús Navas, el Betis se colocó adelante en el marcador, pero en los 81′ Gudelj, marcó con un zapatazo que venció a Claudio Bravo, la paridad en el compromiso de la fecha N°13 de La Liga española.

Posterior al compromiso, el estratega nacional que comanda a los ‘Heliopolitanos’ Manuel Pellegrini, habló con la prensa, en donde le ‘tocó la oreja’ al plantel de Jorge Sampaoli, tras el empate en el Benito Villamarín.

El ingeniero señaló a la prensa española: “Si ellos están contentos con un punto con uno más, están en su derecho. Las dos expulsiones desnivelaron el partido y pensando no recuerdo ninguna ocasión del Sevilla”.

Ya, analizando el compromiso, el DT chileno expresó: “Habría que dividir el partido, ya que once contra once fuimos superiores. El primer tiempo es nuestro y tuvimos ocasiones para liquidar el partido, pero después las dos expulsiones desnivelaron el choque”.

Además, analizando el empate con gran cantidad de minutos con hombres menos, el ex entrenador del Real Madrid, destacó: “Creo que si pensamos en que jugamos 40 minutos en inferioridad numérica ante el Sevilla el punto no es malo, pero antes tuvimos ocasiones para ganar el partido”.

“Tras las dos expulsiones teníamos que defender el resultado y lo hicimos bien, porque no recuerdo ninguna intervención de Claudio Bravo antes de su gol”, indicó.

Además, no quiso entrar en polémicas con el arbitraje, por lo que solo manifestó: “En el campo me parece que Borja Iglesias comete involuntariamente una infracción que puede ser tarjeta roja, pero la de Fekir (primer tiempo) no es para expulsarlo. Pero hay un árbitro y un VAR que deciden y no me quejo”.

Por último, comentó que “estoy satisfecho con el empate ante un rival que jugó tanto tiempo con un futbolista más. En los derbis los excesos de ansiedad te hacen cometer errores”.

Siguientes compromisos

Ahora, el Real Betis deberá enfrentarse al Valencia, el jueves 12 de noviembre a las 16:00 horas, en el estadio de Mestalla, antes de comenzar su gira por Sudamérica.

Por su parte, el cuadro de Jorge Sampaoli, recibirá en su casa al Real Sociedad, el miércoles 11 de noviembre a las 15:00 horas.