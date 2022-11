Alexis Sánchez ha evidenciado un verdadero cambio a lo largo de este año. Paso de ser suplente continuó en el Inter de Milán, a convertirse en figura del Olympique de Marsella en el segundo semestre. Sus buenas presentaciones le han valido el cariño y respeto de la afición en el último tramo de la campaña.

Lamentablemente fueron eliminados hace unos días de Champions League, lo que era el anhelo del chileno, pero aún siguen en la parte alta de la tabla y en la última jornada de Ligue 1, vencieron en el clásico al Olympique de Lyon, por 1 a 0, con Alexis jugando los 90′ minutos y siendo sustituido posterior al tiempo reglamentario.

Es por eso, que ahora, se llevó los elogios de un histórico exjugador del Marsella, Frédéric Meyrieu, quien en una columna de La Provence, escribió: “Sánchez es un jugador excepcional en sus elecciones, su regate, sus acciones confusas”.

No obstante, lamenta la soledad en la que juega el tocopillano en el esquema de Igor Tudor, quien lo ocupa como único atacante. Con relación a esto, el ex Focense, puntualizó que “el único problema es que le falta un punto de apoyo para girar alrededor de él. Hace lo que puede y no recibe suficiente ayuda”.

“Tengo la impresión de que no siempre se entiende. Cuando descuelga nadie toma el eje, salvo sobre el gol de Guendouzi en Frankfurt”, añadió.

Por último, recordó un buen jugador que fue moneda de cambió para que llegará Alexis Sánchez a los Olímpicos. Es por eso que destacó a Arkadiusz Milik, de quien comentó: “Milik es el tipo de jugador que no se usó correctamente y del que el club se separó demasiado rápido. Es un punto de apoyo”.

“Sin embargo, ya está hecho, y Arek o no, necesitamos más presencia y peso en la superficie. Puede que marque 20 goles en Turín, no tendrá nada que ver con lo que está pasando aquí”, finalizó.

Sin dudas, un tema del que mucho se ha hablado y preguntado a Igor Tudor, quien tiende a ocupar a Alexis Sánchez, como referencia de área, cuando sus cualidades son para un juego más colectivo de cara al arco rival.