Gran desazón dejó en los jugadores de Marsella, la eliminación de Champions League, a manos del Tottenham. Además, de posteriormente enterarse que no les alcanzó para instalarse en la siguiente fase de Europa League.

Los primeros del Grupo D fueron los Spurs, en segundo lugar clasificaron los alemanes del Eintracht Frankfurt y terceros, el Sporting Lisboa, quienes toman los boletos directos a la segunda competencia más importantes a nivel de clubes en Europa.

Por eso, luego del duelo ante los dirigidos por Antonio Conte, jugadores del Olympique de Marsella, hablaron con RMC Sports y comunicaron una realidad que se desconocía, debido a que aseguran que no sabían que el empate ante los ingleses, los enviaba a la Europa League.

El primero en comentar la situación fue el jugador Amine Harit, quien señaló: “No teníamos la información de que en ese momento del partido estábamos en C3. Decirles que no estoy disgustado esta noche porque esta información no se informa al campo, eso sería estar mintiéndoles”.

Otro de los jugadores en cancha que vio como se les escapó la posibilidad de la clasificación, fue Chancel Mbemba, quien reveló: “En el campo no lo sabíamos, pero en el banquillo la gente lo sabía. No había comunicación. Estamos enfadados porque sucedió al final, pero no lo sabíamos. Es nuestro error”, indicó a RMC Sports.

La defensa del DT Igor Tudor

Por otra parte, el entrenador de Los Focenses, Igor Tudor, salió en su defensa y también habló sobre la falta de comunicación entre jugadores y parte de su cuerpo técnico, al declarar que “el último minuto fue confuso, hubo mucho ruido. Queríamos que los jugadores permanecieran en el juego porque era tan ruidoso que no podíamos escucharnos”.

“Si hubiera habido un paro en el juego, podríamos haberles dicho, pero en este contexto no pudimos comunicarnos con ellos. No hablamos de resultados. Queríamos que se concentraran en el juego y no pensaran en otra cosa. No se trataba de resultados sino de decirles que no se lanzaran al ataque”.

Un lamentable final para uno de los grupos más disputados de Champions League, que dejó a Alexis Sánchez y a su equipo, sin la posibilidad de seguir compitiendo en su ilusión de alcanzar un trofeo internacional en el Viejo Continente.