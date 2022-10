Un jugador que ha tenido un renacer futbolístico en el segundo semestre del presente año, es sin dudas Alexis Sánchez, quien es la estrella en el Olympique de Marsella, quienes comenzaron muy bien esta campaña, pero que poco a poco se ha ido diluyendo su buen presente en la temporada.

Pasaron de estar segundos en la Ligue 1, a ser quintos en la clasificación, a 11 puntos del líder, PSG. Además, no han tenido un buen torneo en su Grupo D de Champions League, ubicándose en el último lugar, a falta de un partido complicado en donde deben vencer a Tottenham, para acceder a la siguiente fase.

Es por esto, que Alexis Sánchez protagonizó la conferencia de prensa en la antesala de lo que será el intenso duelo ante los Spurs.

En sus primeros comentarios, para el crucial compromiso ante el cuadro londinense, el tocopillano señaló: “El fútbol aquí es más parecido al inglés, es físico y mental, creo vamos por buen camino”.

“Si no salen las cosas fue por mala fortuna, desconcentración o detalles que presenta el partido”, indicó.

Además, tuvo palabras para su ex DT en el Inter de Milan, cuando llegó al cuadro ‘lombardo’, Antonio Conte, para quien dedicó: “es un entrenador que te exige siempre, si no das el 100 por ciento no te deja jugar. Esa es la exigencia que tiene”.

Por otra parte, fue consultado por el próximo rival en la Liga de Campeones, el Tottenham, a quienes deben vencer si quieren seguir en la competición, y para eso recordó sus momentos en Arsenal, ya que es el clásico rival en la ciudad de Londres.

“Todo Londres estaba contento”

Con relación a esto, manifestó: “Le tengo mucho cariño al Arsenal, pasé muchos momentos lindos de mi carrera ahí. Tengo lindos recuerdos de la afición, la gente del club. Cuando Arsenal le ganaba a Tottenham, era una alegría tremenda y todo Londres estaba contento”.

Así también, expresó su sentir tras vivir poco más de 3 meses en Francia y jugar con el Marsella. Ante eso, el chileno respondió que “llevo tres meses acá y estoy feliz, nada que decir de la afición, impresionante la gente y cómo te apoya en las calles. Espero darle una alegría a toda la gente del Marsella. Es por eso que estoy aquí”.

“Llevo poco tiempo, pero me gusta, está lindo. El estadio me encanta, cuando entras se te ponen los pelos de punta y dices ‘Quiero darle una alegría a esta afición’, porque te apoyan todo el partido”, indicó.

Tras la conferencia de prensa, Alexis ya se prepara para el crucial duelo ante el equipo londinense, donde una victoria los encaminaría a los octavos de final y una derrota los eliminaría de Champions League.

El duelo está pactado para el día martes 1 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Vélodrome.