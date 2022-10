Charles Aránguiz no vio minutos debido a una lesión, en la derrota del Bayer Leverkusen ante el Leipzig por 2 a 0. Este resultado los deja en zona de promoción para jugar el partido por la permanencia en la Bundesliga.

El RB Leipzig derrotó este sábado por 2-0 al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso con lo que se acerca a los puestos de Champions League que son la meta mínima del club en esta temporada.

Christopher Nkunku abrió el marcador en el minuto 32 con un remate de cabeza en el minuto 32 en la que fue prácticamente la única ocasión clara en la primera parte.

En el segundo tiempo Timo Werner, a pase de Haidara, aumentó la cuenta en el minuto 32 del complemento tras ganarle en velocidad al defensa Jonathan Tah.

La situación del Leverkusen sigue siendo crítica y la llegada de Xabi Alonso no ha logrado hasta ahora ser el revulsivo que se esperaba. Por su parte, el volante de la Roja, Charles Aránguiz aún no se recupera de su dolencia en uno de sus gemelos, por lo que no participó del juego, ni tampoco estuvo en la banca.

El equipo de las ‘aspirinas’ está actualmente en el antepenúltimo lugar lo que lo obligaría a jugarse la permanencia a doble partido ante el tercero de la segunda Bundesliga.

Ahora, deberán jugar el último duelo de Champions League, de donde ya están eliminado y deben vencer al Brujas de Bélgica y esperar que Atlético de Madrid no sume ante Porto, para ingresar a Europa League.

Mientras que para desprenderse de los puestos de descenso, deberá enfrentar el próximo domingo 6 de noviembre a Unión Berlín, quienes son segundos en la Bundesliga.