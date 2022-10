Un equipo que no la pasa nada de bien en la presente temporada es el Bayer Leverkusen, equipo del chileno Charles Aránguiz, que se encuentra viviendo una de sus peores temporadas en la entidad germana.

En tercer compromiso de Xabi Alonso al mando de las ‘Aspirinas’, su equipo conoció el amargo sabor de la derrota y por goleada, propinada por el Eintracht Frankfurt, quienes los enviaron al fondo de la tabla, con un contundente marcador de 5 a 1 en el estadio Deutsche Bank Park.

Con los jugadores en el terreno de juego y el chileno como titular, comenzó el duelo en el césped alemán, donde en los primeros 40′ minutos no hubieron grandes acciones de peligro, hasta que en los 45′, Daichi Kamada, puso la apertura en el marcador para las ‘Águilas’.

Ya en el segundo tiempo, fue un vendaval de goles para los locales, en desmedro del equipo de Aránguiz, que solo corrió detrás de la pelota, viendo como los dueños de casa encajaban tantos, uno tras uno, para la extensa goleada.

Sin embargo, el cuadro comandado por el exjugador español, puso el empate transitorio en los pies del ecuatoriano, Piero Hincapié a los 56′del complemento, pero 2 minutos después, el delantero Randal Kolo Muani, estiró la cifras para el Frankfurt.

Posteriormente, llegó la joyita de la jornada, en los pies de Jesper Lindstrøm a los 65′ minutos, con una rápida contra y un sombrerito a la carrera, que dejó sin opciones al arquero del Leverkusen, Lukáš Hrádecký.

Con el marcador 3 a 1, llegó la expulsión para el cuadro del ex Universidad de Chile, ya que a los 71′, su compañero, Hincapié convirtió una falta dentro del área, que le costó la segunda amarilla y la roja, regalando un penal para el japonés Daichi Kamada que cambio por gol a los 72′.

El último tanto del compromiso, lo decretó un ex Leverkusen, Lucas Alario, reviviendo la inexorable ley del ex, en los 86′, para dejar en el luminoso el definitivo 5 a 1.

¡EL PIPA HIZO CUMPLIR LA LEY DEL EX! Alario la dejó pasar para no entrar en fuera de juego, Borré se la cedió con el pase atrás y el delantero no falló para el 5-1 del Frankfurt ante Leverkusen en la #Bundesliga.

📺 Mirá la #Bundesliga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/lOJSQcn6Jc

— SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2022