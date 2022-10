Una nueva distinción. La guardameta chilena Christiane Endler figura entre las 20 nominadas a la mejor jugadora del año en los premios Globe Soccer.

La arquera del Olympique de Lyon entró directamente en la primera fase de votaciones, tras la cual se armará una ‘lista corta’ para definir a la ganadora del galardón.

La exgolera del PSG no para de sumar reconocimientos, debido a su gran trayectoria en el balompié europeo. Consignar que la deportista nacional viene de ser 12ª en la entrega del Balón de Oro Femenino 2022, trofeo que ganó la española Alexia Putellas.

Además, la capitana de la ‘Roja’ femenina fue reconocida en 2021 como la mejor arquera del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). En 2022 obtuvo el premio The Best FIFA a la mejor portera.

En los Globe Soccer, Endler compite con Aitana Bonmatí, Millie Bright, Lucy Bronze, Linda Caicedo, Debinha, Caroline Graham, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Jennifer Hermoso, Marie-Antoinette Katoto, Sam Kerr, Catarina Macario, Beth Mead, Vivianne Miedema, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Alexia Putellas, Wendie Renard y Yamila Rodríguez.

Las votaciones se realizan a través del sitio oficial de los premios. La gala está programada para el jueves 17 de noviembre, tres días antes del inicio del Mundial de Qatar 2022.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/FPR2qTtcy3

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022