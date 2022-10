El mediocampista chileno Arturo Vidal fue titular y jugó durante 63 minutos en el cruce de vuelta entre Flamengo y Corinthians por la final de la Copa de Brasil.

El título quedó en menos del ‘Mengao’, luego de vencer a través de los lanzamientos penales al ‘Timao’ en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

A la hora de los comentarios, la hinchada del ‘Fla’ y la prensa brasileña destacaron el accionar del ‘King’. “Contribuyó de alguna manera a la construcción ofensiva, como en el contraataque” y “fue importante cuando estaba en el campo”, apuntaron.

Sin embargo, el comentarista Nilson Cesar, del medio Jovem Pan Esportes, dilapidó al formado en Colo Colo y exInter de Milán. No le gustó para nada la actuación del ‘32’ en la definición de la Copa de Brasil.

“El que hizo mucha falta en Flamengo es Joao Gómez, es el tipo que da toda la movilidad en el medio del Flamengo, le da ritmo, está en todas partes, hace que el mediocampo funcione”, expresó de entrada.

Luego, Vidal entró en escena en el comentario. “La ausencia de él (Gómez) fue muy sentida, porque Vidal da pena, se tiene que ir a jugar a la playa. Su carrera se acabó“.

“Es más que evidente, no tiene la condición física para acompañar el juego y la intensidad que el técnico quiere. Se acabó la carrera de él, es un exjugador. La gente reclama por Diego (37 años), pero es lo mismo para Vidal”, finalizó.

Una opinión que no coincide con la de gran parte de la prensa brasileña. “Gran partido del chileno. Dio la intensidad que necesitaba Flamengo en ataque y también destacó en defensa, con buenas coberturas. Salió del campo ovacionado por la multitud”, apuntó Lance.

"CARREIRA ACABOU"😳😳

Apesar do título da Copa do Brasil, o desempenho do Flamengo na final no Maracanã foi abaixo do esperado. E muito se deve à presença de Arturo Vidal no lugar de João Gomes (suspenso), segundo Nilson Cesar. O comentarista detonou o chileno após o jogo. pic.twitter.com/Tvz6jpVWds

— Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) October 20, 2022