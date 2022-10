Una lamentable y emotiva escena se acaba de registrar en la red social de Instagram, luego de que la hermana de Arturo Vidal, Ámbar Vidal, comenzara a transmitir en vivo el funeral del difunto padre de la estrella del Flamengo.

Recordar que el padre del ‘Rey’, Erasmo Vidal, falleció el martes 11 de octubre, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio y un shock hipovolémico, en las dependencia del Club Hípico de Santiago.

En el registro que se volvió viral rápidamente, se ve un conmovido Arturo, hablar con su hermana y pedirle que no se acercara más con su cámara al féretro donde es velado su padre.

Consignar que el astro nacional no pudo viajar hasta nuestro país, ya que con el ‘Mengao’ debía enfrentar por la primera final de Copa Brasil a Corinthians, en la posterior igualdad a 0, en donde el volante de la selección nacional jugó los últimos 25′ minutos del compromiso.

Tras la decisión tomada por el exjugador del Inter de Milan, múltiples compañeros y hasta su técnico, Dorival Júnior, le brindaron sus palabras de apoyo y de respaldo a la determinación elegida por el jugador de permanecer en Brasil, para cumplir con su escuadra.

Vidal ao vivo no Instagram acho que tão fazendo uma homenagem no velório do pai dele. Ele está chorando 😢 #ForçasVidal pic.twitter.com/KSSloZM2vq

— Cavalinho do Flamengo (@cavalinhodoFlaa) October 14, 2022