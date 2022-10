Flamengo ha visto como se les ha escapado de las manos una de las tres competencias que tenían en mente para esta temporada, el Brasilerao. Con el empate ante Palmeiras, la derrota ante Fluminense y la última caída ante Fortaleza, el ‘Mengao’ se ha distanciado mucho del puntero de la tabla, el ‘Verdao’.

En el último duelo entre semana, sin Arturo Vidal y Erick Pulgar, sufrieron una lamentable derrota a manos del ‘Tricolor do Pici’. Con un marcador de 3 a 2, el ‘Fla’ (que se ubica en la quinta posición) estiró la diferencia que tiene con el Palmeiras a 15 unidades y es casi imposible que pueda alcanzarlo en las fechas que restan.

Llegada de los futbolistas de selección

Ahora, con la artillería completa, tras la vuelta de los jugadores que participaron con sus selecciones de la fecha FIFA, los comandados por Dorival Júnior, buscarán continuar a la caza de los primeros lugares, para reservar su cupo en la próxima edición de Copa Libertadores.

Por su parte, el Bragantino se encuentra batallando en la décima tercera ubicación y espera seguir sumando, para ingresar a los puestos de copas internacionales, que cierra en el dos puntos arriba de ellos.

En los últimos 4 partidos para el equipo de la franquicia de la bebida energizante, Red Bull, han conocido del agridulce sabor del empate y buscan romper esa racha ante el intenso equipo que propone el elenco de Río de Janeiro.

Aún no se han definido las formaciones, pero con la vuelta de Vidal, se pronostica que pueda ser de la partida ante el ‘Braga’, mientras que Pulgar no jugó en el último duelo de La Roja por una dolencia en su tobillo y es posible que no juegue ante su rival de turno.

El duelo entre ambos está pactado para el sábado 1 de octubre a las 19:00 horas en el mítico estadio de Río de Janeiro, Maracaná.