Un jugador que vive un buen presente desde su llegada a Inglaterra, es Marcelino Núñez, que desde que aterrizó en el Norwich City, no ha parado de encantar y maravillar a la hinchada y al plantel del conjunto que batalla en la Championship.

Con la ilusión de ascender a la prestigiosa Premier League, Los Canarios acumulan una buena temporada que actualmente los posiciona en la segunda ubicación con 20 unidades, detrás del líder, Sheffield United, que tiene 23 puntos.

En la jornada de hoy, el equipo del condado de Norfolk igualó por la cuenta mínima ante el West Bromwich Albion. El gol para ‘The Albion’, lo convirtió en el amanecer del partido, Dara O´Shea a los 9´minutos, mientras que el tanto de la escuadra del chileno, lo concretó Sam Byram a los 68′ de la etapa complementaria.

Full time here at Carrow Road and Byram's goal is enough to share the points.

🔰 #NCFC 1-1 #WBA ⚫ pic.twitter.com/D45izj52Zb

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 17, 2022