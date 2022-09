El Norwich City, con un Marcelino Núñez estelar, goleó 3-0 al Coventry y saltó al liderato de la Championship de Inglaterra.

El volante chileno fue titular y, a los 14 minutos, sirvió un gol en bandeja al finlandés Teemu Pukki para la apertura del marcador.

Núñez recuperó un balón en tres cuartos de cancha y dejó solo en escandinavo, que definió cruzado ante la salida del portero rival.

Luego, en los descuentos de la primera mitad, Josh Sargent aprovechó una precisa habilitación de Aaron Ramsey para marcar el 2-0 parcial.

Los ‘canarios’ dominaron a placer en el segundo tiempo, generando varias ocasiones de goles en las que, incluso, Marcelino estuvo cerca de sumarse al marcador.

Sin embargo, no fue hasta el 81′ que Kieran Dowell sentenció el resultado. Esta vez fue Sargent el que asistió al ’10’ del Norwich, quien marcó el tercer y definitivo gol del encuentro.

Con el resultado, los ‘Canarios’ llegaron a 16 puntos y son los únicos líderes del ascenso inglés, a la espera de lo que haga Sheffield United este domingo, cuando visiten al Hull City.

Norwich vuelve a la cancha el viernes 9 de septiembre, cuando viajen a enfrentar al Burnley.

Full time and we take all three points! 👏

🔰 #NCFC 3-0 #CCFC 🔵 (90)

Follow live: https://t.co/chhcruZEcT pic.twitter.com/nY0N88IBjm

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 3, 2022