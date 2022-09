Ben Brereton Díaz, delantero chileno del Blackburn Rovers, no se movió del elenco de la Championship pese a las numerosas ofertas que el club recibió por él y, al menos hasta diciembre de este año, seguirá siendo jugador de los de Lancashire.

Y es que en la directiva del equipo del ascenso inglés desestimaron las ofertas de Premier League, Francia y España por el atacante de La Roja, haciendo respetar el contrato que los vincula hasta junio de 2023.

La decisión de los Rovers no convence del todo a la prensa especializada local, tal como quedó demostrado en un artículo de Lancashire Telegraph.

El citado medio advierte que la postura del club puede costarles caro ya que, si ‘Big Ben’ no firma un nuevo contrato o una extensión del mismo, podría ‘vengarse’ partiendo como jugador libre a contar del próximo año.

“Los Rovers han dejado pasar la oportunidad de sacar provecho de un jugador a su precio de venta más alto, dada la probabilidad actual de que no firme un nuevo contrato”, indicaron.

“El club comprometió muchos recursos para su fichaje y habría sido comprensible si hubieran optado por cobrar en la primera oportunidad de obtener algún retorno de esa inversión. Al no hacer negocios en esta ventana, existe la posibilidad muy clara de perderlo en una transferencia gratuita el próximo verano, o en un acuerdo de precio reducido en enero, a menos que firme un nuevo acuerdo”, añadieron desde el matutino.

Prueba de lo anterior, es la oferta que el Sevilla español hizo por Ben Brereton. El cuadro de La Liga, según TeamTalk, tendría un preacuerdo con el goleador para ser fichado en enero de 2023 y amainar los costos de su transacción.

Vale señalar que el Blackburn vuelve a la cancha este sábado 3 de septiembre, cuando reciba a Bristol City por la octava fecha de la Championship. Los Rovers son quintos con 12 unidades, a 2 del líder Sheffield United.

🎙️ "𝙎𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙝𝙚𝙧𝙚, 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙞𝙣𝙜!"

📐 All the angles of @benbreo's derby day match-winner on Wednesday.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/GYvUCIJXkA

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 2, 2022