Norwich City FC, con el volante nacional Marcelino Núñez todo el encuentro, alcanzó este martes su cuarta victoria consecutiva y se colocó como sublíder de la Championship League inglesa al derrotar a domicilio por 2-1 al Birmingham City FC.

El conjunto del formado en Universidad Católica vino desde atrás para quedarse con un valioso triunfo en el St. Andrew’s Stadium, por la fecha 7, que lo deja segundo en la tabla con 13 unidades, a uno del puntero Sheffield United.

Marcelino Núñez volvió a ser protagonista en ‘Los Canarios’. Movió los hilos de la zona media, cambiando siempre con éxito la orientación de la jugada y además convirtiéndose en un buen habilitador.

Incluso, el oriundo de Recoleta fue partícipe directo del empate transitorio 1-1 a los 63 minutos. El volante de La Roja sirvió un gran tiro libre que tapó el portero rival y tras una serie de rebotes terminó en la conquista de Andrew Omobamidele.

El otro tanto del visitante, el de la victoria, arribó en la agonía -a los 90+3’- y lo anotó el mediocampista cubano naturalizado alemán Onel Hernández.

Apuntar que el Birmingham abrió la cuenta ante su gente, a los 50 minutos, con la diana de Scott Hogan.

Por la jornada 8 de la Segunda División inglesa, el Norwich recibirá el sábado 3 de septiembre en Carrow Road al Coventry City, colista de la tabla con un punto.

THAT'LL DO IT! 😃

Four wins on the spin! We move!

🔵 #BCFC 1-2 #NCFC 🔰 (FT) pic.twitter.com/9R0tu8Mdfu

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 30, 2022