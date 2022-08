Blackburn Rovers, con el delantero chileno Ben Brereton Díaz los 90 minutos, sufrió este sábado su tercera derrota consecutiva en la Championship League inglesa 2022-2023, luego de caer como local por 0-1 ante el Stoke City por la sexta fecha.

Tras un arranque esperanzador, con tres triunfos en la misma cantidad de encuentros, la escuadra que dirige el danés Jon Dahl Tomasson cayó en un pozo y no ha sumado puntos en los últimos tres encuentros.

Un duelo donde Brereton estuvo lejos de ser protagonista y se ganó las primeras críticas de la afición. Fue utilizado como extremo por izquierda, pero no marcó diferencias, entró poco en juego y menos llegó al gol, donde suma dos en la campaña.

“Ben Brereton está de vuelta, QEPD Díaz”, escribieron en redes, con una foto de los primeros pasos del jugador en ‘The Rose’, cuando estaba lejos de despuntar. Apuntar que la afición de cariño le grita el apellido materno al artillero cuando las cosas marchan bien.

“Brereton parecía no querer rematar (al arco)”, “Estaba jugando contra nosotros hoy”, “Mucho mejor la segunda parte. Adam Wharton parece un verdadero jugador. Sin embargo, no hubo más Díaz sobre Brereton hoy” y “a este paso, no tenemos más remedio que vender a Brereton y rápido.. y esperar que ese dinero se pueda reinvertir, porque necesitamos que vengan mucho más de 3 jugadores”, fueron algunos de los comentarios en redes.

La única cifra de la brega en Ewood Park fue para el visitante y fue obra de Lewis Baker, a los 27 minutos de juego.

Con este traspié, Blackburn Rovers quedó ubicado en el octavo lugar de la Championship League con nueve unidades. El líder es Reading con 12 puntos.

A poco menos de una semana para el cierre del libro de pases en Europa, Brereton Díaz aparece en carpeta del Everton -de la Premier inglesa- y del Celta de Vigo español para continuar su carrera en el viejo continente.

At this rate, we have no choice but to sell Brereton and quick.. and hope that money can be re invested, because we need way more than 3 players to come in..

— Iceman (@TheIcemanMagic) August 27, 2022